Hombre ingresa grave a hospital de Piedras Negras tras ser atacado con arma blanca

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre ingresó de emergencia al Hospital General "Salvador Chavarría" con una lesión provocada por arma blanca y su estado de salud fue reportado como grave, lo que movilizó a las corporaciones de seguridad para iniciar las investigaciones.

El reporte fue realizado por personal del área de Trabajo Social del nosocomio, luego de que el paciente arribó por sus propios medios acompañado por varios amigos, quienes lo trasladaron de inmediato para recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba una herida causada con un cuchillo, por lo que fue ingresada al área de Urgencias, donde permanecía bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Acciones de la autoridad

Tras recibir el aviso, elementos de las autoridades acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos, entrevistar a la víctima en caso de que su condición lo permitiera e iniciar las indagatorias correspondientes para establecer cómo ocurrió la agresión y dar con el responsable.

Detalles confirmados

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el sitio donde ocurrió el ataque ni las circunstancias en que fue lesionado el hombre.