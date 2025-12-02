Vecinos de Villa de Fuente exigen a SIMAS reparar fuga que amenaza con causar socavón

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Habitantes de la colonia Villa de Fuente hicieron un llamado urgente al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) para atender una fuga de agua potable que permanece activa desde hace varios días sobre la calle Zaragoza, entre Hidalgo y Morelos.

Vecinos alertan sobre fuga de agua en Villa de Fuente

De acuerdo con los vecinos, el problema no es nuevo: la falla ya se había presentado hace unos seis meses y, nuevamente, el agua está brotando desde el pavimento, provocando que este comience a fracturarse. El temor principal es que la filtración ocasione un hundimiento o incluso un socavón, poniendo en riesgo a quienes transitan por la zona.

Consecuencias del desperdicio de agua en Piedras Negras

La fuga ha generado un importante desperdicio de agua, pues el escurrimiento ya abarcó más de dos cuadras, situación que afecta tanto la vialidad como el suministro del sector.

SIMAS y la necesidad de una pronta intervención

Los residentes solicitaron a SIMAS intervenir a la brevedad, antes de que los daños estructurales y el desperdicio continúen aumentando.