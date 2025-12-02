Avanzan investigaciones por fraudes en compra de vehículos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -El coordinador de agentes del Ministerio Público, Francisco Rodríguez Carranco, informó que existe un avance significativo en las investigaciones relacionadas con una serie de fraudes cometidos bajo el esquema de compra de vehículos mediante transferencias bancarias, operaciones que posteriormente resultan inválidas.

Hasta el momento, siete personas han presentado denuncias por este modus operandi. De acuerdo con Rodríguez Carranco, en algunos casos los pagos desaparecen después de realizarse o se efectúan mediante cheques posfechados, situación que deja a los vendedores sin el recurso económico y sin sus vehículos.

¿Qué declaró Francisco Rodríguez Carranco sobre los fraudes?

El funcionario explicó que los responsables no se encuentran en el estado y que utilizan redes sociales para contactar a personas en Piedras Negras, a quienes solicitan trasladar los vehículos a ciudades ubicadas en el centro y sur del país. Una de las carpetas de investigación presenta ya avances importantes.

“Siempre esta persona que se hace pasar por el comprador proporciona datos que coinciden en las siete carpetas de investigación”, señaló Rodríguez Carranco, quien añadió que se analiza la posibilidad de establecer coordinación con otras fiscalías para agilizar la identificación y judicialización de los responsables.

Detalles sobre las investigaciones de fraudes en Piedras Negras

Las diligencias permanecen en curso y se espera que en los próximos días se obtengan resultados relevantes.