Daños culposos por accidentes viales lideran delitos de noviembre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA.— Durante noviembre, el delito que encabezó las estadísticas en Piedras Negras fue el de daños culposos, principalmente derivados de accidentes viales, según informó la Fiscalía General del Estado.

El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Carranco, explicó que "lo más que se llevó a cabo en cuestión de delitos fueron los daños culposos, en donde sí se eleva el número, que son los accidentes viales". Agregó que esta incidencia se mantiene como la más frecuente, de acuerdo con registros de meses anteriores.

Accidentes viales son la principal causa de daños culposos

En segundo lugar se ubicó el delito de amenazas, mientras que la violencia familiar ocupó el tercer sitio con 18 casos, seguida por las lesiones y 16 denuncias por abuso de confianza.

Carranco señaló que, por el contrario, el delito de robo ha mostrado una tendencia a la baja, colocándose este mes en la sexta posición. "En robo se ha dado a la baja... se considera que va a la baja", afirmó al destacar los operativos coordinados entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Francisco Carranco destaca la baja en robos en la ciudad

Aunque los daños por accidentes siguen en primer lugar, el funcionario estimó que las cifras podrían ser más altas, pues muchos incidentes se resuelven mediante convenios de conciliación en Seguridad Pública, sin que se genere una carpeta de investigación.

Las autoridades reiteraron que mantienen vigilancia y seguimiento para garantizar la seguridad y continuar la prevención de hechos delictivos en la ciudad.