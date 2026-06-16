Activan búsqueda de Martín Chávez Durón; desapareció en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, activó una ficha de búsqueda para localizar a Martín Chávez Durón, de 51 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en Piedras Negras desde el pasado 13 de junio.

De acuerdo con la información oficial, el hombre nació el 14 de enero de 1975, es de nacionalidad mexicana, mide 1.75 metros, pesa aproximadamente 90 kilogramos, es de complexión robusta, tez blanca, cabello corto color oscuro y ojos color café claro.

Detalles confirmados

Como seña particular, presenta un lunar en la mano derecha, característica que podría facilitar su identificación.

La ficha de búsqueda señala que al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, playera de rayas verdes con blanco y calzado tipo Crocs color azul marino.

La Fiscalía informó que tanto la fecha de los hechos como el reporte oficial corresponden al 13 de junio de 2026, por lo que las labores de localización continúan activas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a ubicar a Martín Chávez Durón. Quienes cuenten con datos sobre su posible paradero pueden comunicarse al 911, al 844 506 24 47 (WhatsApp Asistente Virtual) o al 844 438 07 00 de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, la dependencia puso a disposición el correo electrónico [email protected] para recibir información que ayude en las investigaciones.

La Fiscalía reiteró que cualquier dato puede ser de utilidad para lograr la pronta localización de la persona reportada como desaparecida.