Muere adulto mayor arrastrado por la corriente durante inundaciones en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.- Las intensas lluvias y tormentas registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes en Piedras Negras dejaron la primera víctima mortal de la contingencia climática, luego de que un adulto mayor fuera arrastrado por la corriente en la colonia Vista Hermosa.

El cuerpo de la víctima fue localizado durante la mañana, una vez que descendió parcialmente el nivel del agua acumulada en diversos sectores de la ciudad. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Dolores y Torreón, donde previamente se había reportado que una persona había sido arrastrada por la fuerza de la corriente.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento.

La víctima fue identificada como José Ángel Hernández, de 72 años, conocido entre la comunidad nigropetense como "El Acá Estoy", personaje ampliamente reconocido por generaciones de estudiantes de instituciones como la Secundaria Técnica Número 5 y el CBTis 34, donde durante años se dedicó a la venta de alimentos para alumnos y personal docente.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 7:00 horas cuando las autoridades recibieron el aviso de que una persona había sido arrastrada por la corriente en el mencionado sector de la colonia Vista Hermosa.

Las primeras investigaciones apuntan a que el adulto mayor habría fallecido por ahogamiento; sin embargo, la causa oficial de la muerte será determinada mediante la necropsia de ley.

Versiones difundidas en redes sociales señalan que vecinos intentaron solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el hombre se encontraba en riesgo. Una usuaria aseguró que realizó un reporte, pero que la atención tardó en llegar.

Según su testimonio, familiares y habitantes del sector intentaron auxiliarlo; sin embargo, el nivel del agua alcanzaba una altura considerable y las condiciones impedían acercarse con seguridad.

La misma versión refiere que José Ángel Hernández utilizaba un andador para desplazarse y que, al intentar salir de su domicilio, fue alcanzado por la corriente, que terminó por arrastrarlo.

Asimismo, vecinos señalaron que el adulto mayor solicitaba ayuda realizando señas con una linterna desde el inmueble donde se encontraba resguardado, pero las condiciones de la inundación dificultaron cualquier intento de rescate oportuno.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existieron factores adicionales relacionados con la atención de la emergencia.