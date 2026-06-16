Un muerto y 17 colonias inundadas por aguacero en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Bastaron unas cuantas horas de lluvia para colapsar gran parte de Piedras Negras. La tormenta registrada durante la madrugada y las primeras horas de este lunes dejó un hombre fallecido, inundó al menos 17 colonias, obligó al rescate de decenas de personas, arrastró vehículos, dañó cientos de viviendas y movilizó a corporaciones de los tres órdenes de gobierno para atender una de las emergencias más severas registradas en los últimos años.

La víctima fue identificada como José Ángel Hernández, de 72 años de edad, quien murió ahogado en la colonia Vista Hermosa durante la contingencia provocada por las intensas precipitaciones.

De acuerdo con el balance preliminar de Protección Civil, la tormenta dejó un acumulado cercano a ocho pulgadas de lluvia en pocas horas, suficiente para provocar el desbordamiento de arroyos, el colapso de vialidades y la inundación de amplios sectores de la ciudad.

Impacto en la comunidad

Entre las emergencias más delicadas se reportó una camioneta con ocupantes que habría sido arrastrada por la corriente en el arroyo El Tornillo; un automóvil Ford Focus quedó atrapado en una zona inundada con una mujer en su interior; en Buenavista Sur, un vehículo cayó a un arroyo y su conductor fue rescatado por civiles con diversas lesiones. También se registró un automóvil inundado en el arroyo Los Elíseos y decenas de unidades quedaron varadas en Villa de Fuente y otros sectores.

Protección Civil informó, de manera preliminar, que fueron contabilizados 28 vehículos varados, además de daños por el ingreso de agua en cientos de viviendas.

Las mayores afectaciones se concentraron en las colonias Año 2000, Acoros Progresivo, Vista Hermosa, Nueva Vista Hermosa, Buenavista Sur, Central, Lázaro Cárdenas, San Pedro, Ejido Piedras Negras y Villa de Fuente, donde los cuerpos de emergencia auxiliaron a adultos mayores, personas con movilidad reducida, familias atrapadas e incluso a una menor que permanecía junto con su padre en una vivienda cercana a un arroyo.

Acciones de la autoridad

El desbordamiento del Arroyo del Soldado agravó la situación en la colonia Lázaro Cárdenas, mientras otros cauces y canales alcanzaron niveles críticos que obligaron a cerrar vialidades y mantener vigilancia permanente en diversos sectores.

La tormenta también provocó otros incidentes. En la colonia Argentinas, la caída de árboles derribó cables y mufas eléctricas, generando reportes de líneas energizadas sobre el agua. En Acoros Progresivo se atendió un cortocircuito en una vivienda; en Río Grande Infonavit se registró una fuga de gas natural tras la ruptura de un medidor y, en la colonia SUTERM, una vivienda se incendió sobre la calle Taxco, aunque sus ocupantes lograron salir antes del arribo de los cuerpos de auxilio.

Otro de los rescates ocurrió en la colonia Central, donde un camión de transporte de personal quedó varado con trabajadores a bordo.

Hasta las 7:30 horas, las corporaciones de emergencia habían atendido 28 reportes, la mayoría relacionados con inundaciones, rescates y situaciones de riesgo derivadas de las lluvias.

Como parte de la atención a la contingencia, 16 personas permanecen resguardadas en un albergue temporal, principalmente adultos mayores, mientras que numerosas familias decidieron permanecer cerca de sus viviendas para proteger su patrimonio.

El municipio instaló además tres centros de atención para distribuir agua, alimentos y apoyo inmediato a la población afectada, mientras que fue activado el Plan DN-III-E, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.

José Francisco Contreras Obregón, coordinador regional de Protección Civil del Estado, informó que las afectaciones alcanzaron sectores como Central, San Joaquín, Villa de Fuente, El Edén, Haciendas, Argentinas, Valle del Norte, Lázaro Cárdenas, Malvinas, Tierra y Esperanza, Vista Hermosa, Juárez, Buenavista Norte y Sur, Ramón Bravo y el sector Aeropuerto, entre otros.

Las autoridades informaron que, una vez que disminuyan los niveles del agua, iniciarán las labores de limpieza y el levantamiento del censo de daños.