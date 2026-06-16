Detenido escapa de patrulla municipal en Piedras Negras; fuga queda captada en video

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un hombre presuntamente detenido logró escapar de una patrulla de la Policía Municipal de Piedras Negras al aprovechar un aparente descuido de los agentes que lo custodiaban.

La fuga quedó registrada en un video difundido durante las últimas horas en redes sociales, donde se observa a un sujeto descender de una unidad oficial y alejarse corriendo mientras permanecía esposado.

La fuga ocurrió durante el fin de semana en un restaurante de comida rápida.

En las imágenes se aprecia que dos elementos del Departamento de Seguridad Pública realizaban la detención de otra persona y, aparentemente, no advirtieron que el detenido había abandonado la patrulla para darse a la fuga.

De acuerdo con la información disponible, los hechos habrían ocurrido durante el fin de semana al exterior de un restaurante de comida rápida ubicado en el cruce del Par Vial Román Cepeda y la avenida Heroico Colegio Militar.

Las autoridades no han confirmado si el hombre fue recapturado tras su escape.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado de manera oficial si el hombre fue recapturado ni las circunstancias que permitieron su evasión.

Este incidente se suma a otro similar ocurrido hace tres meses en la misma ciudad.

El incidente ocurre apenas tres meses después de un hecho similar registrado en marzo pasado, cuando un detenido aprovechó un aparente descuido de policías municipales para escapar a bordo de la patrulla en la que era trasladado.

En aquella ocasión, la unidad fue localizada posteriormente abandonada en otro sector de la ciudad.