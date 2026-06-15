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Piedras Negras

Preocupación en Villa de Fuente por aumento del caudal del Río Escondido

El aumento del caudal tras las lluvias generó preocupación en sectores cercanos al afluente, aunque no se reportan daños en viviendas.

Por Exzael Becerril - 15 junio, 2026 - 05:26 p.m.
Preocupación en Villa de Fuente por aumento del caudal del Río Escondido

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- La creciente del Río Escondido generó preocupación entre habitantes de Villa de Fuente, luego de que el aumento en el caudal se hiciera visible en distintos puntos cercanos al afluente, especialmente en los sectores El Vergel y La Nogalera.

Desde temprana hora, vecinos de la zona solicitaron información sobre la cantidad de agua que descendía desde el municipio de Zaragoza a través del cauce, ante el incremento registrado tras las lluvias de las últimas horas.

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Aunque en algunos puntos, como el Laguito Mexicano y el bulevar Carranza, el agua cruzó la carpeta asfáltica, no se reportaron afectaciones de consideración ni interrupciones mayores.

Acciones de la autoridad

La acumulación más importante se observó en el área ubicada bajo el puente de Villa de Fuente, donde el agua ocupó zonas bajas y rebasó parcialmente su cauce natural.

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Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las autoridades no reportaban ingreso de agua a las viviendas ubicadas en las márgenes más cercanas al río, aunque se mantenía vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos escurrimientos derivados de las lluvias en la región.

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