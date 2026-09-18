Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación por homicidio en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Sin identificar aún al responsable y sin establecer el móvil del crimen, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas varias líneas de investigación por el homicidio de Jesús Alfonso Puente Ovalle, de 59 años, ocurrido durante la madrugada del lunes en Villa de Fuente.

La Fiscalía investiga el homicidio

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, señaló que los investigadores analizan videos de cámaras de vigilancia cercanas y recaban información de las personas que tuvieron contacto con la víctima antes de su muerte.

La autoridad busca establecer la mecánica de la agresión y determinar cuál de las líneas de investigación cuenta con elementos suficientes para avanzar, luego de que algunas de las hipótesis iniciales presentaran discrepancias.

Puente Ovalle fue asesinado de dos disparos en la cabeza mientras se encontraba a bordo de su automóvil, al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria.

Detalles del crimen

En las primeras diligencias se consideró la posible intervención de dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Posteriormente, el resultado del examen toxicológico abrió otra línea relacionada con el consumo de drogas.

Sin embargo, el análisis de los elementos recabados permitió detectar inconsistencias respecto de algunos de los señalamientos iniciales, por lo que la Fiscalía continúa con el estudio de la evidencia forense y el descarte de hipótesis.

Rodríguez Ríos explicó que se trata de un cúmulo considerable de información, cuyo procesamiento ha requerido tiempo para determinar qué elementos tienen relación con el crimen y cuáles deben ser descartados.

Acciones de la autoridad

Sobre una posible participación de la delincuencia organizada, el delegado señaló que, por ahora, no existen elementos para confirmarla, aunque tampoco se cuenta con pruebas suficientes para descartarla.

Indicó que las investigaciones continuarán hasta establecer las circunstancias del homicidio y la identidad de quien resulte responsable.

El funcionario agregó que los operativos de seguridad de los tres niveles de Gobierno se mantienen de manera constante en la región, como parte de las acciones para evitar la incursión de grupos de delincuencia organizada.

Sostuvo que, hasta el momento, no está probada la participación de integrantes de estas organizaciones en los delitos cometidos en Piedras Negras.