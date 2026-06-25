Refuerzan combate al dengue en Piedras Negras con fumigación y eliminación de criaderos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Autoridades de Salud intensificaron las acciones de prevención y control del dengue en Piedras Negras mediante operativos de fumigación, eliminación de criaderos y visitas domiciliarias de orientación, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad durante la temporada de lluvias.

Acciones de la autoridad

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud de Coahuila, Iván Alejandro Moscoso González, señaló que el combate al dengue requiere la participación conjunta de autoridades y ciudadanía.

Explicó que las brigadas de vectores realizan recorridos casa por casa para orientar a las familias sobre la identificación y eliminación de criaderos de mosquitos, mientras que la población debe contribuir manteniendo patios y espacios limpios.

"El control del dengue es una responsabilidad compartida. La eliminación de recipientes que acumulen agua sigue siendo la medida más efectiva para reducir la reproducción del mosquito transmisor", indicó.

Como parte de las acciones preventivas, se utilizan máquinas pesadas de fumigación para eliminar mosquitos adultos en exteriores, así como equipos termonebulizadores que permiten aplicar insecticidas dentro de los domicilios.

Además, el personal sanitario distribuye larvicidas en depósitos de agua y potenciales criaderos para impedir el desarrollo de larvas y reducir la presencia del vector.

Moscoso González aclaró que los productos utilizados en las fumigaciones están avalados por organismos especializados y no representan riesgos para la salud de la población cuando son aplicados correctamente.

Las acciones se realizaron en la colonia El Edén con el apoyo de personal de la Jurisdicción Sanitaria 01, brigadistas provenientes de Ciudad Acuña y personal estatal especializado en enfermedades transmitidas por vector.

Vigilancia epidemiológica

El funcionario destacó que la estrategia permanente implementada desde 2025 ha permitido una reducción significativa en la incidencia del dengue en Coahuila.

Precisó que durante 2024 se registraron alrededor de 5 mil 700 casos acumulados en el estado, mientras que en lo que va de 2026 únicamente se han confirmado cuatro casos.

Aunque actualmente no existen casos positivos de dengue en Piedras Negras, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica debido a que las recientes lluvias y la humedad favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

Asimismo, advirtieron que una persona infectada proveniente de otra entidad con alta incidencia podría iniciar una cadena de transmisión local si es picada por un mosquito capaz de transmitir el virus.

Por ello, reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener limpios patios, azoteas y cocheras, además de aplicar de manera permanente la estrategia preventiva "Lava, tapa, voltea y tira".