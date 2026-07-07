Cierran caso de hombre arrollado por tren en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado determinó que no existe delito que perseguir en la muerte de Humberto Rodríguez Chávez, de 32 años, quien falleció tras ser embestido por un tren en el municipio de Nava.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, las pruebas recabadas establecieron que el hecho fue de carácter accidental, por lo que la carpeta de investigación fue concluida sin ejercicio de la acción penal.

La causa del accidente

La indagatoria señala que Humberto Rodríguez Chávez, conocido con el apodo de "La Pinga", convivía en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas, donde consumía bebidas alcohólicas. Al retirarse con dirección a su vivienda intentó cruzar las vías del ferrocarril, pero presuntamente, debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, fue alcanzado por la locomotora.

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de manera instantánea. La necropsia confirmó que las heridas sufridas eran incompatibles con la vida.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía Preventiva Municipal de Nava, quienes aseguraron el área e iniciaron las diligencias correspondientes.

Familiares de la víctima realizaron la identificación legal del cuerpo y rindieron su declaración ante el Ministerio Público, cuyos datos coincidieron con los resultados de la investigación.

Una vez concluidas las diligencias periciales y ministeriales, la Fiscalía autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares para los servicios funerarios y dio por cerrada la carpeta de investigación, al establecer que el fallecimiento se derivó de un accidente.