Vinculan a proceso a madre por violencia en la colonia Juárez

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una mujer identificada como Priscila N., de 32 años, fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar, en su modalidad de violencia psicológica, luego de que un juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Raúl Rogoberto Rodríguez Ríos, informó que la carpeta de investigación se integró por hechos ocurridos en el sector Mundo Nuevo, donde presuntamente se cometieron las conductas que originaron la denuncia.

Agregó que la orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en la colonia Juárez, donde la imputada fue localizada y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia, el juez de control resolvió vincular a proceso a Priscila N. y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar procedente que permanezca en reclusión mientras continúa el proceso penal.

Detalles confirmados

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta antes de la siguiente etapa del juicio.