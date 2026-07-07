Descartan tres casos sospechosos de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Los tres casos probables de dengue detectados durante la más reciente semana epidemiológica en las colonias Cumbres, Ampliación Laureles y el fraccionamiento Año 2000 fueron descartados, luego de que los análisis de laboratorio confirmaron resultados negativos.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que inicialmente se notificó un caso sospechoso en la colonia Cumbres y, posteriormente, el jueves y viernes de la misma semana, se reportaron otros dos casos probables en Ampliación Laureles y el fraccionamiento Año 2000.

Precisó que los resultados de laboratorio fueron entregados la mañana de este lunes y confirmaron que los tres pacientes no presentaban dengue.

Acciones de la autoridad

No obstante, explicó que el protocolo sanitario establece la intervención inmediata en las zonas donde se notifican casos sospechosos, por lo que personal de la Jurisdicción Sanitaria realizó acciones de control del mosquito transmisor en los alrededores de los domicilios reportados.

Belloc Sandoval reiteró el llamado a la población para mantener limpios los patios y eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, ya que durante las labores de vigilancia es común encontrar pasto crecido y objetos que favorecen la reproducción del mosquito.

Criaderos potenciales

Entre los principales criaderos potenciales mencionó macetas vacías, depósitos utilizados en equipos de aire acondicionado y otros recipientes donde puede acumularse agua de lluvia.

El especialista recordó que los municipios mantienen campañas de descacharrización y recolección de llantas para reducir los sitios de reproducción del mosquito; sin embargo, subrayó que la participación ciudadana es indispensable para evitar la acumulación de basura y objetos inservibles en los hogares.