Identifican a hombre que intentó quitarse la vida

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado confirmó que no existen indicios de la participación de terceros en el caso de un hombre que la semana pasada intentó privarse de la vida y que permanece hospitalizado en estado delicado.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del ingreso de un hombre a un hospital de la ciudad, luego de que presuntamente intentara ahorcarse en un predio ubicado sobre la avenida Román Cepeda.

Acciones de la autoridad

Como parte de las investigaciones, los agentes localizaron a un testigo que declaró haber circulado por ese sector cuando observó al hombre suspendido, por lo que solicitó ayuda de inmediato. La víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital General "Salvador Chavarría", donde permanece internada.

Rodríguez Ríos señaló que las investigaciones permitieron establecer la existencia de un testigo presencial y que, hasta el momento, no hay elementos que indiquen la intervención de otra persona en los hechos.

Detalles confirmados

Posteriormente, familiares identificaron al paciente como Francisco Vidal García Alvarado, de 51 años, luego de acudir al hospital tras varios días sin que su identidad fuera confirmada oficialmente.

El hombre continúa bajo atención médica especializada en el área de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, mientras las autoridades mantienen el seguimiento del caso.