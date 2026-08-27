Cabildo rechaza por decimotercera vez informe financiero de Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Por decimotercera ocasión durante la actual Administración municipal, el Cabildo de Piedras Negras rechazó un informe financiero presentado por el Gobierno del alcalde Jacobo Rodríguez González.

El nuevo rechazo ocurrió durante la sesión de este miércoles y se suma a una serie de desacuerdos registrados en el Cabildo en torno a los informes financieros, en los que regidores han cuestionado distintos aspectos del manejo y ejercicio de los recursos públicos.

Con esta votación, suman ya 13 informes financieros que no han sido aprobados por el Cabildo, de acuerdo con el recuento de las sesiones realizadas durante la Administración de Rodríguez González.

Acciones de la autoridad

El nuevo revés para el Gobierno municipal ocurre mientras la Administración enfrenta también la revisión de la Cuenta Pública 2025 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC), instancia responsable de fiscalizar formalmente el ejercicio de los recursos públicos.