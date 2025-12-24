Identifican a hombre localizado sin vida en colonia Santa Teresa II

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado confirmó que José Luis N, de 40 años, fue la persona localizada sin vida en un terreno baldío del fraccionamiento Santa Teresa II, en Piedras Negras.

El hallazgo se registró en la calle Río Orinoco, donde el hombre fue encontrado junto a una camioneta roja. Tras las primeras diligencias, las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el fallecido era originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenía algún tiempo residiendo en esta ciudad fronteriza. Asimismo, se confirmó que había sido reportado como desaparecido desde las primeras horas del martes.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, luego de practicarse la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue la obstrucción de las vías respiratorias, sin que se encontraran signos de violencia ni evidencia de la participación de terceros.

Familiares señalaron a las autoridades que el hombre había presentado un comportamiento inusual previo a los hechos, información que fue considerada dentro de la carpeta de investigación. Con base en los resultados periciales, el caso fue archivado al confirmarse que no existió delito.