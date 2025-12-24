Ventas decembrinas no cumplen expectativas de comerciantes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las ventas decembrinas no han cumplido con las expectativas para algunos comerciantes locales, quienes reportan una disminución en el consumo en comparación con el año pasado, particularmente en el rubro de ropa y calzado, señaló Griselda Cortés, comerciante de tradición familiar.

Cortés explicó que lleva más de 20 años trabajando en el negocio, el cual inició con su abuelita y posteriormente continuaron sus padres, consolidándose como un comercio familiar que ha pasado de generación en generación.

"Aquí trabajo desde los 15 años. No me puedo quejar, pero sí han estado bajas las ventas en comparación con el año pasado", comentó.

La comerciante atribuyó esta situación, en parte, a las condiciones climáticas, ya que la falta de frío ha impactado directamente en la venta de prendas de temporada como chamarras y suéteres, artículos que tradicionalmente tienen alta demanda en estas fechas.

"Si no hace frío, la gente no compra ropa de invierno. Antes era muy común que la gente viniera a estrenar para Navidad o Año Nuevo, pero este año no ha sido igual", explicó.

Aunque el movimiento ha sido menor, Cortés señaló que algunos productos mantienen mayor salida, principalmente calzado, tenis, pantalones para caballero y playeras, artículos que siguen siendo buscados por los consumidores.

Impacto en la comunidad

De cara al cierre del año, la comerciante mantiene la esperanza de que las ventas mejoren en los próximos días, especialmente con la cercanía del Año Nuevo.