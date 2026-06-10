Fiscalía confirma que dos fallecimientos en Piedras Negras correspondieron a suicidios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La fiscalía general del Estado confirmó que las dos personas localizadas sin vida el pasado martes en distintos sectores de Piedras Negras fallecieron por suicidio, luego de que las investigaciones iniciales y las necropsias practicadas por personal especializado descartaran la intervención de terceros.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que los casos fueron atendidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en hechos ocurridos de manera independiente en las colonias Acoros Dos y Lázaro Cárdenas. En ambos sitios se realizaron las diligencias ministeriales correspondientes, incluido el procesamiento de las escenas y la recolección de indicios por parte de peritos en criminalística.

Detalles confirmados

El primero de los casos correspondió a Jesús Javier N., de 38 años, quien fue localizado sin vida en el baño de una vivienda ubicada sobre la calle Alsine, en la colonia Acoros Dos. El hallazgo ocurrió durante la tarde del martes, cuando una familiar arribó al domicilio y encontró al hombre suspendido. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Horas más tarde, alrededor de las 18:00 horas, autoridades tomaron conocimiento de un segundo caso en un domicilio de la calle Leona Vicario, en la colonia Lázaro Cárdenas. En ese sitio fue encontrado sin vida Jesús Mario N., de 37 años. El hallazgo fue realizado por un familiar que acudió a visitarlo tras varios días sin tener comunicación con él. La víctima residía sola en el inmueble.

Acciones de la autoridad

Gómez Rodríguez señaló que los resultados de las necropsias descartaron lesiones provocadas por terceros o cualquier indicio de violencia, por lo que ambos fallecimientos fueron confirmados como suicidios. Concluidos los estudios forenses, los cuerpos fueron entregados a sus respectivas familias para los servicios funerarios.