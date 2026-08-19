Hombre de 51 años enfrenta proceso por presunto abuso sexual contra adolescente en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Julio César N, de 51 años, enfrenta un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de una adolescente de 15 años, por hechos ocurridos en el sector Residencial Tecnológico.

Durante la audiencia inicial, el imputado se reservó su derecho a declarar y, por medio de su defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia de Coahuila busca vincular a proceso a Julio César N por abuso sexual.

La audiencia se reanudará este martes 18 de agosto, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para dictar la vinculación a proceso.

Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia de la Región Norte, informó que el Ministerio Público solicitará la vinculación del acusado y una medida cautelar que permita garantizar la seguridad de la víctima.

También buscará que el imputado permanezca a disposición de la autoridad judicial durante el desarrollo del procedimiento.

La audiencia se reanudará el 18 de agosto para determinar la situación jurídica del imputado.

El funcionario señaló que, durante la etapa inicial de la investigación, la representación social ha reunido diversos datos de prueba que considera suficientes para sustentar sus solicitudes ante el juez.

La acusación derivó de hechos que presuntamente ocurrieron en el sector Residencial Tecnológico y por los cuales fue cumplimentada una orden de aprehensión contra Julio César N.

El Ministerio Público ha reunido pruebas suficientes para sustentar la acusación contra Julio César N.

Será durante la audiencia de este martes cuando la autoridad judicial determine si los elementos presentados por el Ministerio Público permiten continuar el proceso penal en contra del imputado.