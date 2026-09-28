Familias de 18 estados llegan a Piedras Negras para buscar a sus desaparecidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Familias integrantes de la organización nacional Búsqueda en Vida por Nuestros Desaparecidos, procedentes de 18 estados del país, realizan esta semana diversas actividades en Piedras Negras para continuar con la búsqueda y difusión de información sobre personas desaparecidas.

Lucy López Castruita, representante del colectivo, informó que actualmente participan alrededor de 65 personas, aunque la cifra fluctúa conforme algunos integrantes se retiran y otros se incorporan a las actividades.

Actividades de búsqueda en Piedras Negras

Como parte de la jornada, durante la mañana las familias realizaron una marcha que partió de la Presidencia Municipal con destino a la Gran Plaza, donde se llevó a cabo la bendición de un Árbol de la Memoria. En este espacio serán colocadas fotografías de sus familiares desaparecidos, con el propósito de mantener visibles sus rostros y reforzar la difusión de su búsqueda.

López Castruita pidió a la ciudadanía respetar y cuidar tanto el árbol como las fotografías que permanecerán colocadas en este espacio público.

Las actividades continuaron la tarde de este lunes con una misa programada a las 19:00 horas en la Catedral Mártires de Cristo Rey. Durante los siguientes días, las familias realizarán acciones de búsqueda y difusión en centros de rehabilitación de Piedras Negras.

Participación de familias de diferentes estados

La jornada también contempla actividades en Ciudad Acuña y Allende y se extenderá durante el resto de la semana. "Somos 18 estados quienes estamos aquí y los estamos representando, pero la búsqueda es en vida", señaló López Castruita.

La representante explicó que el grupo permanecerá en la región durante los próximos días, con una participación aproximada de entre 65 y 70 personas, aunque el número puede variar conforme avance la jornada.