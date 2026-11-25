Sam's Club inició el proceso de contratación de personal en Piedras Negras con una primera oferta de 10 vacantes para vendedores de membresías. Las demás oportunidades laborales se abrirán de manera gradual, conforme avance la instalación de la tienda, cuya apertura está prevista para abril de 2027. Leticia Martínez Estrada, coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Piedras Negras, informó que la dependencia mantiene comunicación con los representantes de la empresa para conocer las fechas de reclutamiento, los perfiles solicitados y los mecanismos de contratación. Explicó que, por el momento, la compañía concentra sus contrataciones en vendedores de membresías, con 10 plazas disponibles. Precisó que todavía no se han anunciado vacantes para otros puestos, como empleados de piso, por lo que pidió a los interesados mantenerse atentos a las próximas convocatorias. Señaló que las nuevas oportunidades se darán a conocer conforme la empresa avance en su proceso de instalación y notifique sus necesidades de personal. Agregó que, si Sam's Club organiza jornadas de reclutamiento exclusivas, también serán anunciadas a través de los canales oficiales del Servicio Nacional de Empleo.

Proceso de Contratación en Sam's Club

Martínez Estrada invitó a las personas interesadas a acudir a las oficinas de la dependencia para recibir información sobre las vacantes disponibles y registrarse como buscadores de trabajo.

Indicó que, además de las oportunidades de esta nueva tienda, el Servicio Nacional de Empleo cuenta con ofertas de otras empresas que mantienen sus procesos de contratación, incluso durante el cierre de año.

Las oficinas se encuentran en el primer piso del Centro de Gobierno, ubicado en Cuauhtémoc 714 Norte, en la colonia Centro, donde brindan atención de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Registro y Oportunidades en el Servicio Nacional de Empleo

Para realizar el registro, los interesados deben presentar su CURP. También pueden llevar su currículum para que el personal de la dependencia los vincule con empresas que cuenten con vacantes acordes con su perfil.

La coordinadora añadió que las ofertas laborales vigentes se publican diariamente en la página de Facebook del Servicio Nacional de Empleo de Piedras Negras, por lo que recomendó consultar sus actualizaciones para conocer las nuevas oportunidades de contratación.