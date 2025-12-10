Pide Hospital Chavarría que pacientes acudan con identificación y comprobación de no derechohabiencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Para garantizar una atención médica adecuada y transparentar el uso de recursos públicos, el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" reiteró la necesidad de cumplir con los requisitos de identificación y comprobación de no derechohabiencia entre los pacientes que solicitan servicios. Así lo informó su director, Agustín Aguilar Rodríguez.

El médico explicó que, al ser una institución pública estatal, el hospital debe justificar el presupuesto destinado a personas sin seguridad social. Por ello, se solicita que cada paciente demuestre que no es derechohabiente del IMSS ni del ISSSTE, además de presentar documentos básicos de identificación.

"Es importante que quien viene a atenderse nos ayude con su documentación. Forma parte de la seguridad del paciente. Hemos tenido casos de personas que llegan con nombres falsos o datos incorrectos", señaló Aguilar.

El personal solicitará la documentación tanto en consulta como en hospitalización, urgencias, Rayos X, mastografías y cualquier otro servicio. Los documentos requeridos son: credencial de elector, CURP y cartas de no derechohabiencia del IMSS y del ISSSTE.

Aguilar detalló que estas cartas pueden descargarse fácilmente en línea: basta con buscar "carta de no derechohabiencia IMSS" o "no derechohabiencia ISSSTE" y llenar el formulario con nombre y CURP. Para agilizar el proceso, el hospital instaló códigos QR en admisión, urgencias y consulta.

El director aclaró que, aunque en ocasiones el personal de admisión puede ayudar a obtener los documentos, esto no siempre es posible debido a la carga de trabajo.

Una problemática frecuente es la llegada de pacientes sin credencial o incluso sin acta de nacimiento. "Nos han llegado adultos no registrados. Sin identificación no podemos asegurar quién es el paciente", advirtió Aguilar.

En estos casos, el hospital solicita una carta de identidad emitida por la Presidencia Municipal, la cual se acepta como identificación oficial para recibir atención.

En áreas como ginecología, donde acuden adolescentes embarazadas sin identificación, se permite que un representante legal —generalmente padre o madre— entregue la documentación requerida. "El representante debe traer su propia papelería completa para justificar el ingreso de la menor", explicó.

Aguilar pidió comprensión a los usuarios e insistió en que estos requisitos no solo fortalecen la transparencia, sino que también garantizan la seguridad clínica y administrativa del hospital.