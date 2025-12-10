No habrá suspensión de servicios médicos en vacaciones: Jurisdicción Sanitaria 1

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Jurisdicción Sanitaria Número 1 garantizó que la atención médica no se interrumpirá durante el periodo vacacional decembrino, pese a que el personal administrativo iniciará su descanso el próximo 19 de diciembre.

El jefe de la Jurisdicción, Roberto Baeza Díaz, detalló que el receso oficial comprenderá del 22 de diciembre al 6 de enero, reanudándose las labores administrativas el 7 de enero; sin embargo, aclaró que la operación médica continuará de manera habitual tanto en Piedras Negras como en Allende.

"No se va a suspender la actividad ni la atención médica en ninguno de los centros de salud ni en los hospitales. El servicio seguirá brindándose como regularmente se da", afirmó.

Atención médica garantizada

Los hospitales Salvador Chavarría, en Piedras Negras, y el Hospital General de Allende mantendrán servicio 24/7, incluidos fines de semana y días festivos. En tanto, los centros de salud operarán en su horario normal, hasta las 14:30 horas, mientras que el área de Urgencias permanecerá abierta las 24 horas los 365 días del año.

Personal activo durante el receso

Baeza Díaz explicó que, aunque el personal administrativo tomará su periodo vacacional, más del 50% permanecerá activo para asegurar la continuidad de los servicios.