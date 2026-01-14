Reiteran llamado a mujeres de 40 a 69 años a realizarse la mastografía en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud reiteraron el llamado a las mujeres de entre 40 y 69 años para que acudan a realizarse la mastografía, como parte de la campaña permanente de detección oportuna de cáncer de mama que mantiene la Jurisdicción Sanitaria 01.

La coordinadora de Salud, Priscila Hernández López, informó que durante el último año se practicaron más de mil estudios de mastografía, lo que refleja una buena respuesta de la población, especialmente a partir de las acciones intensivas realizadas en octubre, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad.

Acciones de la autoridad

Señaló que, aunque fueron pocos los casos positivos de neoplasia detectados, todas las pacientes recibieron atención oportuna, estudios complementarios y tratamiento adecuado, lo que permitió un manejo eficaz del padecimiento.

Hernández López subrayó que la invitación a realizarse la mastografía no se limita al mes de octubre, sino que permanece vigente durante todo el año, ya que el objetivo es prevenir y evitar muertes por una enfermedad que es completamente curable cuando se detecta en etapas tempranas.

Detalles confirmados

Detalló que el mastógrafo está disponible en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" de Piedras Negras y puede ser utilizado tanto por mujeres con seguridad social como por aquellas que no cuentan con ella. Además, destacó que el equipo es de los más modernos en la región.

Las interesadas pueden acudir de manera espontánea al hospital, preferentemente en el turno matutino, o bien acercarse a cualquier centro de salud, donde se les brinda atención y se les canaliza con una cita programada para agilizar el proceso. Asimismo, se cuenta con un enlace digital para solicitar cita.

Finalmente, recordó que para realizarse el estudio es necesario pertenecer al grupo de edad indicado y acudir con aseo normal, evitando el uso de desodorantes o perfumes, ya que estos pueden interferir con los resultados de la mastografía.