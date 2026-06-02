Niña que señaló presunto abuso por su padre ya está en resguardo con su mamá

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La menor de edad cuyo caso generó atención pública el pasado fin de semana en Piedras Negras se encuentra fuera de peligro y recibe atención integral por parte de las instituciones correspondientes, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente permanece bajo el resguardo de un familiar mientras recibe seguimiento médico y apoyo psicológico especializado como parte de las medidas implementadas para garantizar su bienestar físico y emocional.

La menor se encuentra bajo el resguardo de un familiar mientras recibe atención.

Las autoridades señalaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de la menor y asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que se mantiene un acompañamiento multidisciplinario durante el proceso de atención.

La fiscalía trabaja en coordinación con diversas instituciones para el caso.

En paralelo, la Fiscalía continúa con el análisis de las investigaciones relacionadas con el caso y trabaja de manera coordinada con distintas dependencias e instituciones para dar seguimiento a los hechos conforme a los procedimientos legales establecidos.

Las autoridades priorizan la protección de los derechos de la menor.

El organismo destacó que las acciones emprendidas buscan fortalecer la protección de las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las indagatorias con el fin de proteger la identidad y privacidad de la menor involucrada.