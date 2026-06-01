Resienten empresas fronterizas efectos de medidas comerciales de Estados Unidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Al inicio de junio se cumple un año desde que comenzaron a manifestarse los primeros efectos de la contracción económica derivada de las políticas arancelarias implementadas por el Gobierno de Estados Unidos contra productos de exportación mexicanos.

La coyuntura comercial, marcada por la aplicación de aranceles universales y recargos a sectores estratégicos como el acero y el aluminio, ha generado un ambiente de incertidumbre que ha impactado el dinamismo económico en la región fronteriza.

Héctor Rodríguez López, economista y comerciante local, señaló que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de estas medidas, el sector productivo aún no encuentra una ruta clara hacia la recuperación.

Explicó que el escenario acumulado durante los últimos meses ha provocado el cierre constante de establecimientos comerciales, principalmente micro y pequeñas empresas, además de generar un desgaste entre los empresarios que continúan operando en un entorno de alta volatilidad.

"El panorama sigue siendo complicado. Hemos visto cómo continúan cerrando micro y pequeñas empresas de todos los giros, y es algo lamentable porque afecta directamente al empleo y a la economía local", expresó.

No obstante, el especialista consideró que aún existe expectativa entre el sector empresarial por la llegada de nuevas inversiones que puedan contribuir a reactivar la actividad económica y generar oportunidades de crecimiento.

Rodríguez López indicó que la incertidumbre comercial ha limitado la capacidad de planeación de muchos negocios, situación que mantiene cautelosos a inversionistas y comerciantes mientras esperan señales más claras sobre la evolución de la relación económica entre México y Estados Unidos.