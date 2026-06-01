Ataque con arma blanca terminó con inesperada participación de un perro en colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer la agresión ocurrida durante el fin de semana en la colonia Año 2000 de Piedras Negras, donde un hombre resultó herido con un arma blanca y posteriormente sufrió lesiones provocadas por un perro.

La víctima, identificada como Óscar Gardea Zúñiga, fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, autoridades informaron este lunes que su evolución médica ha sido favorable y que actualmente se encuentra estable.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte, explicó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para recabar información sobre los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Como parte de la investigación, se abrió una carpeta por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. Además, la declaración rendida por el afectado permitió identificar a un presunto responsable.

Detalles confirmados

De acuerdo con la versión obtenida por las autoridades, el ataque habría estado relacionado con conflictos previos entre ambas personas. El Ministerio Público continúa integrando pruebas para determinar las acciones legales que procedan en el caso.

La Fiscalía no descarta solicitar una orden judicial en contra de la persona señalada una vez que se reúna la evidencia necesaria para fortalecer la investigación y sustentar posibles responsabilidades penales.