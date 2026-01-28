Indaga FGE fraude por doble venta de terrenos en Piedras Negras: Hay ocho denuncias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ocho denuncias por el delito de fraude se han presentado en contra de María Magdalena García Rosas y Arturo Navarro García, derivadas de la presunta venta múltiple de terrenos y viviendas en esta ciudad, informó la Fiscalía General de Justicia.

El delegado de la dependencia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que los casos ya son atendidos por el Ministerio Público, donde se integran las carpetas de investigación correspondientes.

Detalló que ambas personas han comparecido ante la autoridad ministerial para rendir su declaración y que actualmente buscan llegar a un acuerdo con los afectados, aunque subrayó que, en caso de no lograrse la reparación del daño, los procesos legales continuarán su curso.

El funcionario precisó que la judicialización de los expedientes podría derivar en la emisión de órdenes de aprehensión.

Finalmente, hizo un llamado a posibles víctimas que aún no hayan presentado su denuncia y que consideren haber sido defraudadas por estos individuos, para que acudan ante el Ministerio Público y contribuyan a fortalecer las indagatorias.

