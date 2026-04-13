Permanece sin identificar hombre fallecido en la colonia CROC Uno

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades continúan con el proceso de identificación del hombre que fue localizado sin vida el pasado domingo en un domicilio de la colonia CROC Uno, en Piedras Negras.

Proceso de identificación del fallecido

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la persona permanece en calidad de desconocida y su cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Tras la necropsia de ley, se determinó que la causa del fallecimiento fue un ataque al corazón, por lo que en primera instancia no se presume la intervención de terceros.

Acciones de la autoridad

Como parte de los trabajos para lograr su identificación, se recaban muestras de ADN que serán enviadas a una base de datos nacional, con la finalidad de que puedan ser comparadas en caso de que algún familiar acuda a reclamar el cuerpo.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación en espera de que se logre establecer la identidad del fallecido.