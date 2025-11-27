Fiscalía investiga golpiza a adolescente en fraccionamiento Tecnológico

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado abrió una investigación luego de que un menor de 14 años denunciara haber sido golpeado por un residente del fraccionamiento Tecnológico, en Piedras Negras, tras presuntamente tocar timbres de varias viviendas junto a sus amigos.

Según los primeros datos, el hombre salió de su domicilio visiblemente alterado y agredió físicamente al adolescente, identificado como Emiliano N. Tras el ataque, el menor buscó refugio en su hogar y notificó a sus padres, quienes acudieron ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

¿Qué ocurrió?

El caso fue recibido por el área de Atención Temprana, donde se integró una carpeta por el delito de lesiones. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que ya se desarrollan diversas diligencias para esclarecer los hechos.

“Como parte del proceso, se están obteniendo los certificados médicos, realizando entrevistas y buscando videograbaciones que puedan confirmar el momento de la agresión o apoyar con el señalamiento de las víctimas y testigos”, indicó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas para determinar responsabilidades en este incidente que involucra a un menor de edad.