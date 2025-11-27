Pastor denuncia robo de equipo de sonido en templo de la colonia Guillén

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía inició una carpeta de investigación tras recibir la denuncia presentada por Rogelio Gómez Rodríguez, pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, situada en la colonia Guillén, donde se reportó el robo de equipo de sonido.

El denunciante relató al Ministerio Público que fue al ingresar al templo cuando notó que el material no se encontraba en su lugar, motivo por el que dio aviso inmediato a las autoridades.

¿Qué ocurrió?

Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía analiza los objetos proporcionados por el pastor y revisa posibles grabaciones de cámaras cercanas, así como otros indicios que puedan ayudar a esclarecer el hecho y ubicar a los responsables.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades están trabajando para determinar los detalles del robo y asegurar que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes en la comunidad.