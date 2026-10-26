Buscan identificar cuerpo encontrado en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado investiga la identidad de un hombre cuyo cuerpo fue localizado la madrugada de este lunes en las aguas del río Bravo, a la altura del Paseo del Río, cerca del Puente Internacional Uno.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando un pescador que había arrojado cuerdas al agua sintió que una de ellas tenía un peso inusual. Al jalarla, descubrió que estaba enganchada al cadáver de una persona, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila acudieron al lugar para tomar conocimiento y coordinar las labores de recuperación del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar la causa de muerte, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno.

Debido a que el hombre no portaba documentos de identificación, la autoridad ministerial inició las diligencias para establecer quién era y verificar si existe algún reporte de desaparición que corresponda con sus características.

Rodríguez Ríos explicó que el grupo especializado en personas no localizadas revisará las bases de datos y cotejará información como la vestimenta y los rasgos físicos. También se contempla recurrir a análisis de ADN y huellas dactilares para confirmar la identidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que llegó al río. La causa de muerte quedará sujeta a los resultados de los estudios forenses.