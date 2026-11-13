Arranca el Buen Fin en Piedras Negras con expectativa de mayores ventas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la expectativa de superar los resultados del año pasado, inició este jueves la edición 2026 del Buen Fin en Piedras Negras, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre, con promociones en establecimientos comerciales y de servicios.

Durante el arranque, Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Piedras Negras, invitó a la población a aprovechar los descuentos disponibles y respaldar a los negocios locales, al destacar la importancia de esta campaña para fortalecer el consumo y la economía de la región.

Participación de Establecimientos en el Buen Fin

Señaló que, en el caso de Piedras Negras, hasta el miércoles aparecían alrededor de 10 establecimientos inscritos, aunque afirmó que también participan negocios que no están afiliados a la CANACO.

Martínez González consideró que esta edición podría superar las cifras de 2025, luego de un inicio de año lento para el sector comercial, pero con una recuperación gradual que, dijo, se refleja en la apertura de nuevos establecimientos y en proyectos de negocios próximos a instalarse.

Agregó que, por su ubicación fronteriza y actividad turística, Piedras Negras también espera recibir compradores del sur de Texas y otras ciudades estadounidenses, particularmente visitantes que acuden por servicios médicos.

La campaña representa una oportunidad para atraer consumidores antes del periodo de compras de Black Friday en Estados Unidos. En el acto, el dirigente empresarial destacó que la edición de este año está enfocada en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), consideradas un componente fundamental de la economía nacional.

De acuerdo con el mensaje institucional presentado durante el evento, este sector representa el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país y genera siete de cada 10 empleos. Asimismo, invitó a los consumidores a comparar precios, revisar las condiciones de las promociones, comprar en establecimientos formales y conservar sus comprobantes.

Promociones y Sorteos Especiales

Entre las herramientas disponibles mencionó la aplicación de CONCANACO, el portal oficial del Buen Fin y los recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por otra parte, Martínez González anunció que la CANACO prepara el sorteo con motivo de su 106 aniversario, que se celebrará el próximo 1 de diciembre en las instalaciones de la cámara.

El premio principal será de 106 mil pesos para un solo ganador, además de otros obsequios aportados por establecimientos afiliados. Indicó que esperan colocar más de 70 mil boletos en los negocios participantes y que todavía hay disponibilidad para los comercios interesados en sumarse a la dinámica.