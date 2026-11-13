Inicia Estado construcción de techumbres en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Gobierno de Coahuila inició la construcción de la primera de 15 techumbres contempladas para planteles educativos de Piedras Negras, como parte del programa estatal de infraestructura escolar impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los trabajos comenzaron en la secundaria Benito Juárez, donde el diputado local Guillermo Ruiz Guerra destacó que las obras representan una inversión superior a los 50 millones de pesos para la ciudad y se desarrollarán entre 2026 y 2027.

El legislador explicó que las 15 techumbres forman parte del proyecto estatal de construcción de 100 estructuras para escuelas de Coahuila, que contempla una inversión superior a los 315 millones de pesos.

Detalles de la construcción de techumbres

Detalló que cada obra requiere aproximadamente de cuatro a cinco meses de construcción, por lo que se prevé que los trabajos de los 15 planteles estén en marcha durante los próximos dos meses y que las estructuras queden concluidas para el siguiente ciclo escolar.

Añadió que algunas construcciones comenzarán en las próximas semanas y otras en enero, por lo que pidió a las comunidades escolares atender las medidas preventivas durante el desarrollo de los trabajos, a fin de evitar riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Ruiz Guerra señaló que, además de las 15 nuevas estructuras, Piedras Negras ha recibido otras techumbres desde 2025 y mantiene obras en proceso.

Estimó que, al considerar las inversiones realizadas y las proyectadas hasta 2027, el monto destinado a este tipo de infraestructura superará los 65 millones de pesos, con más de 20 techumbres adicionales a las anunciadas recientemente.

En otro tema, informó que alrededor de 205 escuelas de la ciudad reciben mobiliario y equipamiento, entre ellos escritorios, computadoras, pizarrones, sillas y pupitres, como parte del programa Trabajando por Piedras Negras.

Inversión en infraestructura educativa

El diputado indicó que estas acciones se suman a las obras anunciadas por más de 300 millones de pesos para el municipio, y aseguró que continuará gestionando recursos desde el Congreso local para fortalecer la infraestructura educativa y la obra pública.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal Pérez; el director de Servicios Regionales Educativos, Benito Luis Costilla, y el coordinador de Mejora Coahuila en Piedras Negras, Franco González Treviño.