Invita SAT a participar en el sorteo de El Buen Fin

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los consumidores a participar en el sorteo de El Buen Fin 2026, que distribuirá una bolsa de 500 millones de pesos en más de 300 mil premios a nivel nacional.

José Luis Jiménez de la Rosa, administrador de Servicios al Contribuyente en Piedras Negras, explicó que podrán participar las compras de 250 pesos o más realizadas del 13 al 17 de noviembre, siempre que se paguen con tarjetas de crédito o débito en establecimientos previamente registrados en el programa.

Requisitos para participar en El Buen Fin

Precisó que los comercios tuvieron como fecha límite el 12 de noviembre para inscribirse, por lo que recomendó a los consumidores verificar que los negocios donde realicen sus compras formen parte de la campaña.

El funcionario aclaró que los clientes no necesitan realizar un registro adicional, ya que su participación se genera de manera automática cuando cumplen con los requisitos establecidos.

Detalló que el próximo 27 de noviembre se podrán consultar las compras y establecimientos participantes, mientras que el sorteo se realizará el 4 de diciembre, a las 12:00 horas, desde la Ciudad de México y con transmisión en vivo a través de los canales oficiales del SAT.

Los resultados podrán consultarse a partir del 7 de diciembre, cuando se publique la relación de las operaciones ganadoras.

Fechas importantes del sorteo

Jiménez de la Rosa señaló que el sorteo contempla premios tanto para consumidores como para los comercios participantes, con el propósito de incentivar el uso de medios de pago electrónicos, impulsar el consumo y fortalecer la formalidad de las empresas.

Finalmente, invitó a la población a consultar los requisitos, establecimientos registrados y demás información en el portal oficial de El Buen Fin, en www.elbuenfin.org.