Fiscalía descarta violencia en muerte de hombre localizado sin vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó que la muerte de un hombre localizado sin vida por sus familiares en Piedras Negras no estuvo relacionada con hechos violentos.

De acuerdo con las investigaciones realizadas y los resultados de la necropsia de ley, la causa del fallecimiento fue asfixia por ahorcamiento. Las autoridades determinaron que la propia víctima se privó de la vida mediante este mecanismo.

Detalles confirmados

Tras concluir las diligencias periciales y ministeriales, la autoridad descartó la participación de terceras personas en el caso, por lo que no se encontraron indicios de algún delito relacionado con el fallecimiento.

La Fiscalía informó que los estudios forenses permitieron establecer con certeza la causa de muerte, lo que llevó a cerrar la investigación bajo la línea de suicidio.

Crisis emocional en Piedras Negras

Asimismo, se dio a conocer que en Piedras Negras se han contabilizado 20 suicidios en lo que va del año, además de más de 40 intentos registrados por diversas autoridades.

Ante esta situación, se reiteró el llamado a la población para buscar apoyo profesional y acudir a las instituciones de salud en caso de detectar señales de crisis emocional o conductas de riesgo en familiares o personas cercanas.