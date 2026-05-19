Paulo Francisco Benítez asume mando interino en la 47a Zona Militar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades estatales, municipales y mandos castrenses participaron en la ceremonia de toma de protesta de Paulo Francisco Benítez Gómez como nuevo comandante interino de la 47 Zona Militar con sede en Piedras Negras.

El acto protocolario fue encabezado por Fernando Colchado Gómez, quien tomó protesta al nuevo mando militar en sustitución de José Luis Cruz Aguilar, responsable de la zona militar desde 2024.

La ceremonia y su importancia

A la ceremonia asistió el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado de alcaldes de la Región Norte y representantes de distintas corporaciones de seguridad y fuerzas armadas. Paulo Francisco Benítez Gómez es originario del estado de Guerrero, tiene 55 años de edad, es casado y padre de tres hijos.

Dentro de su formación académica destaca el curso de oficiales en el Heroico Colegio Militar, así como estudios de Estado Mayor General realizados en la Escuela Superior de Guerra. Además, cuenta con licenciatura en Administración Militar y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional cursada en Colombia.

Trayectoria militar de Paulo Benítez

A lo largo de su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas ha desempeñado diversos cargos operativos y de mando, entre ellos comandante de sección y compañía en el 44 Batallón de Infantería, oficial de operaciones en el 69 Batallón y jefe de Información y Operaciones del 101 Batallón de Infantería.

La ceremonia reunió a representantes de los distintos niveles de gobierno y autoridades militares de la región norte de Coahuila, quienes reiteraron el compromiso de mantener la coordinación en materia de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.