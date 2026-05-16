Lorenzo Menera denuncia nuevo procedimiento administrativo y acusa persecución política

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Luego de comparecer este jueves ante la Contraloría Municipal, Lorenzo Menera informó que le fue iniciado un nuevo procedimiento administrativo, en medio del conflicto que mantiene con el alcalde Jacobo Rodríguez por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Menera detalló que la audiencia celebrada el jueves 14 de mayo correspondía al procedimiento iniciado el pasado 6 de mayo, fecha en la que compareció por primera vez ante la autoridad municipal.

Sin embargo, afirmó que al concluir dicha diligencia recibió una nueva notificación relacionada con otro expediente administrativo, situación que calificó como una prolongación constante de procesos en su contra.

"Así van a estar abusando del poder para reprimir y difamar a quien no está de acuerdo con ellos en la forma de gobernar", expresó.

El funcionario suspendido acusó además a las autoridades municipales de no respetar los tiempos legales establecidos para responder a las observaciones formuladas en los procedimientos administrativos.

Sostuvo que la ley le concede cinco días hábiles para contestar cada expediente; no obstante, señaló que las nuevas notificaciones están siendo emitidas antes de que concluyan dichos plazos.

Conflicto entre Lorenzo Menera y Jacobo Rodríguez

El conflicto entre Jacobo Rodríguez y la dirección de SIMAS se mantiene desde hace varios meses, en medio de disputas legales, administrativas y laborales relacionadas con el control financiero y operativo del organismo operador del agua.