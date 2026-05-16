Intensifican acciones durante Semana Contra Riesgos Sanitarios

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Como parte de las actividades programadas durante la Cuarta Semana Contra Riesgos Sanitarios, el departamento de Regulación y Fomento Sanitario realizará capacitaciones y pláticas en distintos sectores de los municipios que forman parte de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Acciones de la autoridad

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Morales Iglesias, informó que el personal a su cargo acudirá a mercados, tianguis y centros comerciales para brindar orientación al personal de dichos establecimientos.

Explicó que, además de las capacitaciones, se entregará material didáctico con el objetivo de fortalecer las acciones relacionadas con las tres áreas de regulación sanitaria: productos y servicios, salud ambiental y agua potable.

Detalles confirmados

Respecto a este último rubro, señaló que se sostendrán reuniones con organismos operadores de agua de los distintos municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria 01, como parte de las medidas preventivas y de supervisión.

Morales Iglesias indicó además que dentro de las actividades también se contempla el área de insumos para la salud, enfocada principalmente en farmacias, donde se impartirán pláticas sobre reacciones adversas y productos engañosos.

"Estaríamos teniendo una diversidad de temas esta semana, aparte de las actividades diarias que se tienen por parte de este departamento, pero en esta ocasión nos toca hacer conocimiento de la población en general", expresó.

El funcionario destacó que las acciones buscan fortalecer la prevención sanitaria y generar mayor conciencia entre comerciantes y ciudadanía sobre prácticas adecuadas en materia de salud pública.