Garantizan atención médica gratuita y abasto de medicamentos en centros de salud de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene abierta la invitación a la población para acudir a los centros de salud de Piedras Negras, donde se ofrece atención médica integral y gratuita, con abasto suficiente de medicamentos.

El doctor Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que actualmente operan cinco centros de salud en puntos estratégicos de la ciudad, todos con servicios médicos generales, atención dental, medicina preventiva, vacunación y detección oportuna de enfermedades como VIH, hepatitis y sífilis, a través del módulo CAPASITS.

"Tenemos medicamento suficiente y todos los servicios son completamente gratuitos. No se cobra absolutamente nada por consulta ni por el medicamento. Es importante que la población lo sepa: nadie debe cobrarles nada", enfatizó Baeza Díaz.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez, ha puesto especial atención en garantizar el abasto constante de medicinas y en fortalecer la infraestructura de salud pública.

Asimismo, destacó la importancia de acudir a revisiones médicas periódicas y aprovechar los servicios disponibles: "Contamos incluso con personal especializado para captar pacientes en edad de realizarse mastografías y estudios preventivos".

Los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 01 se encuentran distribuidos en distintos sectores de Piedras Negras, entre ellos el Centro de Salud Mundo Nuevo, ubicado sobre la calle Xicoténcatl, entre Dr. Mier y Colón.