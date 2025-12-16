Disminuyen casos de virus Coxsackie en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 reportó una disminución en los casos del virus Coxsackie, también conocido como enfermedad de mano, pie y boca, al registrarse actualmente solo dos salones escolares en aislamiento preventivo.

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval informó que en cada uno de estos grupos se detectaron dos alumnos, para un total de cuatro niños, quienes reciben clases a distancia como medida de contención.

"En temporada de frío los casos bajan, y es lo que estamos observando. Seguimos en vigilancia permanente y en comunicación constante con la Secretaría de Educación, así como con los directores de las escuelas", explicó.

Añadió que, ante la cercanía del cierre del ciclo escolar y el descenso de las temperaturas, se espera que la incidencia continúe a la baja y el brote quede bajo control.

Acciones de la autoridad

Las autoridades de salud mantienen el monitoreo epidemiológico y reiteraron el llamado a padres de familia y a las escuelas a reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, a fin de evitar cadenas de contagio.