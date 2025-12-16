Refuerzan cerco sanitario pese a baja de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En la semana epidemiológica actual, la Jurisdicción Sanitaria 01 descartó dos casos de dengue y mantiene en estudio otros dos considerados como probables, informó el epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval.

El especialista explicó que, aun sin confirmación, desde el primer aviso se activan acciones preventivas alrededor de los casos sospechosos, como fumigación, control larvario y visitas domiciliarias, con el objetivo de contener cualquier posible brote.

"Desde que la unidad médica nos notifica un caso probable, sin esperar el resultado de laboratorio, se programa el cerco sanitario en la vivienda y en la colonia", señaló.

Detalló que los cercos sanitarios incluyen termonebulización, búsqueda intencionada de personas con síntomas febriles entre vecinos y contactos del paciente, toma de muestras y revisión de posibles criaderos de mosquitos, como recipientes con agua estancada.

Belloc Sandoval indicó que el bajo número de casos registrados este año es resultado de las acciones permanentes implementadas tras los brotes registrados el año pasado, cuando incluso se emitió una alerta por la Organización Panamericana de la Salud.

"Las fumigaciones, las visitas a colonias y el control del vector se han mantenido todo el año, haya o no casos confirmados, y eso ha ayudado a mantener el control no solo en esta jurisdicción, sino en todo el estado", afirmó.

Añadió que, aunque actualmente hay una baja incidencia de dengue, persiste una alerta sanitaria internacional por chikunguña, enfermedad transmitida por el mismo mosquito, por lo que las medidas preventivas continuarán de forma constante.

El epidemiólogo advirtió que la disminución de casos no elimina el riesgo de un brote, especialmente si se relajan las acciones de control, ya que las condiciones para la reproducción del mosquito siguen presentes en viviendas con recipientes, llantas o macetas con agua.

Finalmente, explicó que durante la temporada de frío la transmisión del virus disminuye considerablemente, ya que el mosquito prefiere climas cálidos, aunque subrayó que el personal de vectores se mantiene activo para evitar repuntes fuera de temporada.