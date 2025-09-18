Abre CANACO registro para El Buen Fin 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Piedras Negras ha iniciado el proceso de registro para que comercios, empresas y restaurantes locales participen en El Buen Fin 2025, el evento de descuentos más importante de México, que este año busca superar los 200 mil millones de pesos en ventas.

A través de su página oficial de Facebook, CANACO Piedras Negras hizo un llamado a los comerciantes a sumarse a esta iniciativa, que celebra 15 años de impulsar a los negocios del país.

"¡Regístrate y participa! Da de alta tu negocio, incrementa tus ventas y sé parte de esta gran tradición", publicó la organización empresarial, acompañando el mensaje con el enlace oficial para inscribirse:

www.elbuenfinconcanaco.com.mx

El registro estará disponible hasta el 10 de noviembre, y la edición 2025 de El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre, ofreciendo cinco días de promociones en sectores como tecnología, viajes, ropa, electrodomésticos, alimentos, servicios, entre otros.

Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, El Buen Fin se ha consolidado como una herramienta clave para reactivar la economía nacional desde su lanzamiento en 2011. Este año, el evento contará además con una aplicación oficial con geolocalización, que permitirá a los consumidores encontrar en tiempo real las mejores ofertas disponibles en su zona.