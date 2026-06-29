Violenta riña en bar Clamatos deja a joven gravemente herido; reportan al menos 15 detenidos
La pelea, ocurrida durante la madrugada del domingo en Piedras Negras, movilizó a las corporaciones de seguridad; la víctima permanece hospitalizada con lesiones de gravedad.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Lo que comenzó como una noche de diversión terminó en una escena de violencia dentro del bar Clamatos, donde una riña entre varios asistentes dejó a un joven de 20 años gravemente lesionado y movilizó a las corporaciones de seguridad durante la madrugada del domingo.
La víctima fue identificada como David de la Paz, quien fue trasladado a la Clínica 11 del IMSS, donde permanece internado. De acuerdo con el reporte médico, presenta traumatismo craneoencefálico, además de lesiones en una oreja, el tórax y un pulmón, estas últimas presuntamente ocasionadas con un arma blanca.
Familiares del joven relataron que, en medio del enfrentamiento, varias personas comenzaron a lanzarse botellas, por lo que el establecimiento se convirtió en un escenario de confusión y violencia. Indicaron que desconocen con qué objeto fue lesionado David.
Acciones de la autoridad
Tras controlar la situación, las autoridades implementaron un operativo en el bar y sus alrededores para ubicar a los participantes de la riña e iniciar las investigaciones correspondientes.
De manera extraoficial, trascendió que alrededor de 15 personas fueron detenidas y quedaron bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.
Estado de salud de David de la Paz
Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del joven continuaba siendo delicado y las autoridades no habían informado sobre personas señaladas como presuntas responsables de las lesiones.