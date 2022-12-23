Habilita Allende refugio temporal

ALLENDE, COAH. - En coordinación con el DIF municipal y el departamento de PC y Bomberos de Allende, se habilitaron refugios temporales en esta localidad por el reporte de bajas temperaturas en la región de los 5 manantiales este fin de semana.

“No solamente estamos propagando el cuidado e informando sobre este fin de semana con intensas temperaturas, sino que también habilitamos las instalaciones del DIF municipal, como un refugio temporal para las personas que lo necesiten”, declaró el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Indicó que no solamente se contará con el refugio, sino que en coordinación con Protección Civil se realizará un monitoreo en sectores previamente identificados, que padezcan de riesgos ante estas temperaturas gélidas.

“A partir de la tarde del jueves los ciudadanos pueden acudir a las instalaciones del DIF, ya cuando las condiciones climatológicas mejoren levantaremos este albergue temporal; también por medio de SIMAS recomendamos la protección de tuberías y la aplicación de anticongelante a los automóviles para proteger su patrimonio”, agregó el alcalde.