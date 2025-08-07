Hallan a hombre sin vida en casa abandonada del centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una persona fue localizada sin vida en el patio de una vivienda abandonada ubicada en la calle Aldama, casi esquina con Anáhuac, en la zona centro de esta ciudad, durante la madrugada de este jueves. La Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre una persona tirada en el inmueble, aparentemente sin signos vitales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, ya que no portaba documentación ni existen datos oficiales sobre su identidad. Según testimonios vecinales, se trataba de un hombre que frecuentaba el lugar y que presuntamente padecía problemas de adicciones. Indicaron además que la casa abandonada es conocida por ser un refugio de personas consumidoras de sustancias ilícitas.
El cuerpo fue levantado por peritos y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa precisa de la muerte. Aunque no se encontraron signos evidentes de violencia, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación.