Hallan a hombre sin vida en casa abandonada del centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una persona fue localizada sin vida en el patio de una vivienda abandonada ubicada en la calle Aldama , casi esquina con Anáhuac , en la zona centro de esta ciudad, durante la madrugada de este jueves . La Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana , cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre una persona tirada en el inmueble, aparentemente sin signos vitales . Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento .

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada , ya que no portaba documentación ni existen datos oficiales sobre su identidad. Según testimonios vecinales , se trataba de un hombre que frecuentaba el lugar y que presuntamente padecía problemas de adicciones . Indicaron además que la casa abandonada es conocida por ser un refugio de personas consumidoras de sustancias ilícitas .