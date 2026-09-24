Confirman que hombre se quitó la vida en colonia Las Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó como suicidio el fallecimiento de Jorge Luis N, de 30 años, localizado la mañana de este miércoles dentro de un domicilio de la colonia Las Argentinas, en Piedras Negras.

El reporte al 911 movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública hasta una vivienda ubicada en la calle Sierra del Colorado, donde un adolescente de 15 años habría encontrado a su tío sin vida.

La Fiscalía General del Estado confirma el suicidio de Jorge Luis N, de 30 años, en Piedras Negras.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador del Ministerio Público, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al inmueble para procesar la escena y realizar el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con la autoridad, el hombre fue localizado en el interior del baño y, durante una primera inspección, no se observaron signos evidentes de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer las causas del fallecimiento y continuar con los procedimientos correspondientes para su identificación y entrega a sus familiares.

El cuerpo de Jorge Luis N fue encontrado por su sobrino en el baño de su casa.

Gómez Rodríguez señaló que las diligencias comenzaron esta mañana y que la investigación permanece abierta mientras concluyen los estudios periciales.

Las autoridades continúan con la investigación y el levantamiento del cuerpo.

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