Hallan cuerpo sin vida frente a casa abandonada en la Altamira

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante la tarde del martes, autoridades locales realizaron el hallazgo de un hombre sin vida sobre el bulevar Mendoza Berrueto , en la colonia Altamira , justo frente a una vivienda abandonada que ha sido escenario de hechos similares en el pasado.

De acuerdo con el parte oficial, elementos de Seguridad Pública localizaron al sujeto tendido boca abajo sobre la carpeta asfáltica, sin signos vitales. El hombre vestía pantalón color café, camiseta azul y chanclas negras; a un costado suyo se encontró una bicicleta de color negro .

Fue identificado mediante una credencial como Hipólito Torres Alanís . Hasta el momento, no se cuenta con información sobre su ocupación ni domicilio .

Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles ni huellas de violencia . Por ello, se presume que el fallecimiento pudo haberse originado por un infarto fulminante .