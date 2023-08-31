Hallan drogas, armas y cartuchos en cateo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en conjunto con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policías Estatales realizaron un cateo en una vivienda en colonia SUTERM de esta ciudad.

Durante el cateo que se realizó en la colonia SUTERM se logró la detención de alrededor de 4 personas, tres hombres y una mujer; Carlos Augusto “N”, Ernesto “N”, Fernando y Génesis “N”, además del decomiso de 61 gramos de cristal, mariguana sin especificar la cantidad, 54 cartuchos hábiles de 9 milímetros y cargadores.

El coordinador de Ministerios Públicos, Juan Carlos Rivas Saucedo, explicó que los 4 detenidos fueron puesto a disposición del Ministerio Público Federal, será en el plazo de las 48 horas cuando se decida la situación jurídica de dichas personas detenidas.

En menos de 15 días es la segunda casa en donde se realizar un cateo, logrando el decomiso de cantidades importante de droga, y en este caso a personas involucradas.

EL DATO: Se decomisaron 61 gramos de cristal, mariguana sin especificar la cantidad, 54 cartuchos hábiles de 9 milímetros y cargadores.